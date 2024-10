Ritiro in Formula 1: l’annuncio è appena arrivato

L’annuncio definitivo toglie ogni dubbio sulla decisione. Ecco cosa succederà in Formula 1. Tutto confermato

È iniziato il contro alla rovescia in vista della ripresa del Mondiale di Formula 1 che avverrà nel weekend del 18-20 ottobre a Austin, in Texas, con la Gara Sprint del sabato che si aggiungerà al GP domenicale.

Con quella in programma negli Usa, sono sei le gare che mancano alla conclusione di un Mondiale, ancora aperto in entrambe le graduatorie con Verstappen avanti di 52 punti su Norris in quella piloti e la McLaren ormai saldamente al comando di quella costruttori con la Red Bull distante 41 lunghezze, un gap difficilmente colmabile se dovesse permanere il rendimento attuale dei due team.

Se, infatti, siamo al cospetto di un Mondiale di Formula 1 che può riservare ancora sorprese nelle ultime gare della stagione, ciò è dovuto principalmente alla crisi della Red Bull, ormai lontana dal rendimento dominante delle ultime due annate. Lo conferma l’assenza di vittorie per Verstappen che perdura dal GP di Spagna dello scorso giugno e la crisi di Sergio Perez, il quale non è riuscito più ad arrivare tra i primi cinque in gara addirittura da quello di Miami disputato a maggio.

Formula 1, il pilota si ritira ? L’annuncio spazza via ogni dubbio

Un rendimento ben al di sotto delle attese per il pilota messicano che ha rischiato il licenziamento in estate dopo aver firmato un rinnovo biennale. La Red Bull, evidentemente poco convinta del cambio a stagione in corso, ha accantonato l’ipotesi, dirottando il sostituto designato di Perez, Liam Lawson, alla Racing Bulls al posto di Ricciardo.

Il futuro di Perez alla Red Bull resta comunque in bilico. Addirittura si è scritto della possibilità di un suo ritiro dalla Formula 1, decisione che il pilota avrebbe annunciato in occasione del GP del Messico in programma a fine ottobre.

Un’ipotesi estrema che lo stesso Perez ha smentito prima con un post social in cui ha ripreso una celebre scena del film “The Wolf of Wall Street” con Leonardo DiCaprio e poi con un’intervista a ‘DAZN’. In quest’ultima, Checo ha comunque svelato di aver preso in considerazione l’idea di chiudere con la Formula 1. Tuttavia, ha ribadito che non è arrivato il momento per farlo.

“Ho considerato negli ultimi mesi l’idea di lasciare la Formula 1 – spiega il pilota della Red Bull – ma ho preso la decisione in tre secondi. Voglio concludere la mia carriera quando voglio io e non quando altri me lo dicono. Sono entusiasta di proseguire in F1. Ho ancora due anni di contratto ma so che il finale si avvicina”.

Intenzioni chiare quelle di Perez che ora ha sei gare a disposizioni per riconquistarsi la fiducia della Red Bull. Se la svolta non dovesse arrivare, conoscendo Helmut Marko, non ci stupiremmo certo di scelte estreme.