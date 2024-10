Ultim’ora Hamilton-Schumacher: la verità spiazza i tifosi

I tifosi della Ferrari ora sanno perché Lewis Hamilton ha deciso di diventare un nuovo pilota della Rossa: tra i motivi c’è anche Michael Schumacher

Comunque vada a finire il Mondiale 2024 di F1 i tifosi saranno senz’altro contenti. Rispetto alle ultime due stagioni, infatti, finalmente il campionato vede di nuovo una lotta per entrambi i titoli. Tra i piloti la sfida sembra essere tutta tra Verstappen (leader del Mondiale) e Norris (in ritardo di 52 punti), con Leclerc ormai troppo indietro. Tra i costruttori, invece, è la McLaren a guidare la classifica con 41 punti sulla Red Bull quando mancano sei gare alla fine.

L’auspicio dei fan della Formula 1 è che il prossimo anno possa essere ancora più avvincente visto il trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari. Il campionissimo britannico andrà a formare una super coppia con Charles Leclerc e andrà certamente a caccia del suo ottavo titolo iridato: un traguardo che gli consentirebbe di diventare il pilota con più Mondiali vinti in F1.

Hamilton gela i tifosi Ferrari: svelato il suo vero obiettivo

Attualmente, infatti, Hamilton è a quota 7 esattamente come Michael Schumacher, che ne conquistò due con la Benetton e cinque consecutivi con la Rossa di Maranello. Stando a quanto riportato da ‘RacingNews365’, tra i tanti motivi che hanno spinto il pilota della Mercedes a trasferirsi in Ferrari a partire dal 2025 c’è anche il desiderio di battere quel record che oggi condivide con il Kaiser.

Un desiderio che certifica una volta di più come Hamilton, nonostante i 40 anni che compirà a gennaio 2025, si senta ancora in ottima forma e carico per affrontare nuove e stimolanti sfide. In questa stagione il pilota inglese ha riassaporato il gusto del successo dopo due stagioni di digiuno (due vittorie, una in Gran Bretagna e l’altra in Belgio) ma il suo obiettivo è chiaramente quello di tornare a competere per il titolo.

Potrà provarci a bordo della Ferrari, che sotto la guida di Frederic Vasseur sta cercando di raggiungere passo dopo passo il massimo livello per provare davvero a riportare a Maranello quel titolo piloti che manca dal lontano 2007. Secondo alcuni esperti Hamilton è anche favorito su Leclerc in questa rincorsa al Mondiale tutta in ‘rosso’, specialmente in virtù della sua enorme esperienza: il suo sogno di conquistare l’ottavo titolo iridato può davvero diventare realtà.