Juventus, cercasi il vero Douglas Luiz

Cercasi il vero Douglas Luiz: e dopo due mesi è lecito chiedersi tutto ciò, perché l’acquisto più oneroso del calciomercato estivo della Juventus non sta rendendo secondo aspettative, anzi. Sta facendo tutto il contrario rispetto a ciò che ci si aspetterebbe da uno come lui, uno che in Premier League, con la maglia dell’Aston Villa, ha dominato in lungo e in largo il centrocampo di Unai Emery, diventando il perno centrale di quel reparto di campo.

Probabilmente non sta capendo ancora la Serie A, anche se un errore grave lo ha commesso anche a Lipsia, in Champions League. E allora è la filosofia juventina che ancora non gli è entrata in testa? Chissà, la cosa certa è con Motta prevale il concetto di meritocrazia, a prescindere da quanto sei stato pagato. Douglas Luiz deve ritrovarsi, perché un calciatore così opaco serve davvero a poco.