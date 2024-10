Milan, sempre il solito discorso: Leao e quello step mentale per diventare grande

Siamo sempre al punto di partenza, come un deja-vu difficilmente superabile. E’ tutto molto chiaro: Rafa Leao non riesce a prendersi il Milan. Anche con la Fiorentina, nella sconfitta al Franchi, il portoghese oltre a una fiammata per mandare in porta Pulisic ha fatto poco e nulla. E questo è il suo problema ormai da molto tempo, perché il potenziale crack sta rimanendo tale ormai da mesi.

Un campione si vede dalla testa, dalla continuità e da un’evoluzione che Leao non ha ancora raggiunto. Dalle sirene dalla Premier League fino ad arrivare a un momento di stallo, dalle polemiche post Lazio-Milan fino a prestazioni che non convincono del tutto. Leao ha tutto per diventare un campione, ma soltanto la tecnica non basta. Serve uno step mentale per far sì che le aspettative su di lui vengano mantenute.