Milan, ag. Theo Hernandez: “Nessuna trattativa per il rinnovo. Tutto fermo a 4 mesi fa”

L’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, è intervenuto a QSVS su Tele Lombardia. Il procuratore del terzino del Milan ha aggiornato la situazione del rinnovo del terzino francese: “Non c’è nessuna trattativa, non stiamo negoziando nulla. Da quattro mesi non parliamo di nulla. La società mi ha contattato a maggio/giugno e mi ha chiesto: “Siete felici qui?” E noi gli abbiamo risposto che siamo contenti di restare. Dopo quel contatto non li ho sentiti più: non abbiamo ricevuto nessuna offerta da parte del club per rinnovare“.

E’ vero che avete chiesto otto milioni di euro per il rinnovo?

“Io rispetto il lavoro dei giornalisti. Ma non parlo di cifre. C’è qualcuno che mette in giro questa voce per rafforzare l’opinione pubblica contro di lui“.