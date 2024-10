Nations League, domani Italia-Belgio: la situazione e le probabili formazioni

Domani l’Italia scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida tra Azzurri e Diavolo Rossi sarà valida per la seconda giornata del gruppo 2 di UEFA Nations League. Una gara che potrebbe già dare importanti indicazioni sull’effettivo esito del raggruppamento. Le prime due del girone infatti si qualificheranno per la fase finale della Lega A della Nations League, ovvero i playoff per la vittoria finale del trofeo. La terza andrà ai playout, mentre l’ultima retrocederà direttamente.

La situazione dell’Italia in Nations League

La Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti nelle prime due uscite di questa quarta edizione della Nations League ha fatto l’en-plein. Gli Azzurri, come noto, hanno vinto le sfide contro Francia e Israele, issandosi in testa alla graduatoria a sei punti. Dietro la squadra del CT di Certaldo ci sono proprio la Francia e il Belgio, entrambe a tre punti. I punti dei transalpini sono frutto della vittoria sul Belgio, mentre i tre punti della Nazionale del Nord dell’Europa continentale sono frutto della loro vittoria su Israele.

Un successo dell’Italia sul Belgio domani a Roma garantirebbe agli Azzurri un vantaggio di 6 punti sulla terza posizione. Un vantaggio molto importante a sole tre giornate dalla fine di questa prima fase a gironi del torneo.

Nell’altra sfida, contemporaneamente a Italia-Belgio, Israele e Francia (alla Bozsik Arena di Budapest) si sfideranno per la loro terza gara.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ct. Tedesco