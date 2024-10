Terremoto Red Bull, ultim’ora pazzesca: cambia tutto per Verstappen

All’interno della squadra austriaca potrebbero esserci importanti cambiamenti. La Red Bull potrebbe vedere clamorose novità prossimamente

La Formula Uno vive qualche settimana di pausa in vista del prossimo Gran Premio negli States, ad Austin, che si terrà il prossimo 20 ottobre 2024. Questa stagione è stata piuttosto atipica con costanti ribaltoni e diverse squadre a lottare per il titolo, nessun dominio di un team e ben 4 scuderie diverse a trionfare al termine di un Gran Premio.

Dopo un grandissimo inizio di stagione la Red Bull e Max Verstappen hanno dovuto fare i conti con la crescita delle rivali, dalla Mercedes alla Ferrari fino soprattutto alla McLaren, scuderia che ha fatto il salto di qualità durante l’annata e ha visto l’enorme exploit di Oscar Piastri e soprattutto Lando Norris, ora principale rivale di ‘Super Max’ in chiave mondiale. Per quel che riguarda la classifica scuderie al momento la McLaren è prima ed è nettamente la favorita per la vittoria finale.

Uno dei motivi principali riguarda anche la discontinuità di Sergio Perez che ha avuto non poche difficoltà in questa stagione. Il 34enne messicano ha alternato gare dove ha lottato per il vertice a corse anonime dove non è neanche andato a punti e questo è stato il motivo del sorpasso McLaren. Il futuro di ‘Checo’ è un rebus come sottolineato dal consigliere Red Bull Helmut Marko, ancora piuttosto critico sulla scelta futura della scuderia.

Red Bull-Perez, ora che succede: nuovo compagno per Verstappen?

Helmut Marko ha parlato della decisione futura sul pilota Red Bull ai microfoni di ‘Sport.de’ ed ha fatto intuire che la scelta è tutt’altro che presa: “Garanzie per Perez che il contratto 2025 e 2026 sarà rispettato? L’unica garanzia per un pilota è quando le tue prestazioni sono buone. Tutti noi conosciamo le fluttuazioni delle performance di Perez in pista”.

Ovviamente non è solo colpa di Perez, la Red Bull quest’anno ha avuto un importante calo e Marko ha proseguito chiarendo: “Lui ha bisogno sempre di un pò di tempo per adattarsi, specialmente quando la macchina cambia con poco preavviso. Questo è sicuramente un fattore importante, che spiega come mai la McLaren sia più forte di noi in termini di coppia di piloti”.

Perez intanto non ci sta e sui social posta un messaggio con il video di Leonardo Di Caprio in ‘The Wolf of Wall Street’ dove conferma di non voler lasciare, un modo simpatico per chiarire le sue intenzioni e prosegue quindi il momento particolare in casa Red Bull. Marko potrebbe però spingere per il cambiamento e puntare sulle giovani leve: staremo a vedere.