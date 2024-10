Ufficiale Verstappen, sfuma tutto all’improvviso: la conferma

È arrivata all’improvviso una dichiarazione ufficiale riguardante il futuro di Max Verstappen in Formula 1. Decisione definitiva

In Formula 1, si sa, le situazioni cambiano molto velocemente. E proprio in modo estremamente repentino la Red Bull ha visto scipparsi lo status di leader dopo aver dominato la prima parte della stagione 2024. Questo, assieme ad altri aspetti, ha contribuito ad accrescere i rumors sempre più insistenti riguardo un possibile addio di Max Verstappen alla scuderia di Milton Keynes.

Nel dettaglio, l’indiscrezione più gettonata circa il futuro del tre volte campione del mondo olandese è stata quella che lo voleva in procinto di trasferirsi alla Mercedes. Ed effettivamente, è poi emerso che l’entourage di SuperMax ha incontrato varie volte i vertici della compagine di Brackley per valutare se vi fossero gli estremi per una clamorosa operazione.

Alla fine, non se n’è fatto più nulla, in quanto evidentemente le parti in causa hanno convenuto di rimandare il discorso a data da destinarsi. Poi l’annuncio della Mercedes su Kimi Antonelli, prossimo pilota nel 2025, ha contribuito a far tramontare definitivamente l’affare.

Verstappen-Mercedes, l’annuncio di Toto Wolff

Già. Il matrimonio tra Verstappen e la Mercedes non s’ha da fare, almeno per ciò che riguarda l’immediato futuro. A confermarlo nelle ultime ore sono arrivate anche le parole del team principal Toto Wolff il quale, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Autosport, ha spiegato che ha smesso di “flirtare” con il campione in carica per non togliere fiducia ai suoi piloti e non alimentare voci di mercato che potrebbero distrarre il team e lo stesso Verstappen.

“Ci siamo fatti da parte”, ha esordito il manager viennese ai microfoni della testata citata. “Credo di aver già espresso in passato il concetto, su cui anche Max ha una visione simile. Bisogna avere fiducia nei tuoi piloti e nella tua squadra, devi dare il massimo supporto possibile perché le tue scelte funzionino. Solo se le cose si mettono davvero male, puoi considerare allora altre opportunità”, ha poi aggiunto, riferendosi al nuovo corso che che vedrà Antonelli prendere il posto di Lewis Hamilton al fianco di George Russell.

Wolff ha quindi concluso il suo intervento su Verstappen, motivando così la sua scelta: “Sarebbe come flirtare con un’altra persona quando la tua relazione sentimentale non funziona. Non va bene, non sto flirtando. Potrei intavolare una conversazione con lui solo se davvero considerassimo di cambiare, e sono sicuro che valga lo stesso anche da parte sua“. Insomma, come dicevamo poc’anzi, Wolff ha intenzione di dare piena fiducia ad Antonelli e Russell. Poi si vedrà. Kimi e George possono dunque stare sereni: Verstappen è lontano, almeno per il momento…