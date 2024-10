Ultim’ora sconcertante, nuovo campione: cambia la classifica in F1

Ultim’ora sconcertante che spiazza il mondo della Formula 1, arriva un nuovo potenziale campione

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena, per quanto riguarda la Formula 1, allora poco ci manca. Fatto sta che i tifosi e gli appassionati di questo meraviglioso sport sono rimasti a dir poco stupiti dagli ultimi aggiornamenti che arrivano. Gli stessi che rischiano di stravolgere completamente la classifica del domani.

Questo è quello che, però, si augura di fare Oscar Piastri. Il pilota australiano della McLaren ne ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di “GPblog” dove ha rilasciato una lunga intervista. Nel corso della stessa ha spiegato quali sono i suoi piani in futuro e, soprattutto, cosa intende fare con la scuderia inglese per il prossimo anno.

F1, Piastri non vede l’ora: “Mi sento pronto per il 2025”

Oscar Piastri non vede l’ora di partire con la McLaren per il 2025. Tanto è vero che il classe 2001 punta decisamente in alto: ovvero alla vittoria del titolo Mondiale. Competere con campioni del calibro di Max Verstappen e Lando Norris non è un qualcosa che lo preoccupa e che gli mette preoccupazione. Anzi, tutt’altro, visto che per il 23enne è uno stimolo in più nel fare del suo meglio.

Questa è la sua seconda stagione in Formula 1, ma parla già come se fosse un vero e proprio veterano. Nell’intervista ha rivelato di aver imparato molto in quest’anno e che continuerà a crescere sempre di più. Poi precisa: “È possibile che non avremo più l’opportunità di diventare campioni, quindi devo assicurarmi di essere preparato per la lotta al titolo“.

In questa stagione, però, ha fatto molto parlare di sé soprattutto bella vittoria di ben due Gran Premi (quello dell’Hungaroring e in Azerbaijan). Non solo visto che si è tolto la soddisfazione si salire sul podio in ben cinque occasioni. Tanto da farlo posizionare al quarto posto in campionato. Risultati, quelli ottenuti fino ad ora, che lo soddisfano. Guai, però, ad adagiarsi sugli allori visto che il suo obiettivo, appunto, è quello di migliorare e continuare a crescere.

Lo ribadisce proprio con queste dichiarazioni: “La costanza è fondamentale, devo essere in grado di mantenere un livello elevato ogni gara“. In conclusione ribadisce che crede fortemente nelle sue qualità e capacità ma che, allo stesso tempo, lo deve dimostrare ogni volta sul tracciato. In ottica futura, inoltre, pensa alla sua terza stagione in F1. Magari conquistando il suo primo titolo mondiale: “Sono pronto per il 2025. Ho imparato molto quest’anno”.