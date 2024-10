Annuncio doloroso per Verstappen: mondiale a rischio

Max Verstappen ora rischia davvero di perdere il Mondiale: arriva un annuncio doloroso per il pilota olandese

Quasi un mese di sosta prima del rush finale: il calendario della Formula 1 prevede il prossimo Gran Premio solo nel week end del 20 ottobre, di fatto settimana prossima: si va negli Stati Uniti, ad Austin, in Texas, per la prima di tre gare consecutive che comprenderanno anche Messico e Brasile.

Tre Gran Premi che potrebbero anche essere decisivi per il Mondiale, in un senso o nell’altro. Il dominio di Max Verstappen si è sgretolato come un muro di cartone, la Red Bull non è più decisiva né performante come prima. Ed il circus ha scoperto una nuova leader assoluta, la McLaren.

La monoposto di Woking è la più veloce in pista e Norris – ma anche Piastri – hanno recuperato una valanga di punti proprio a Verstappen. L’olandese ora ne ha soli 52 di vantaggio a sei gare dal termine, senza considerare le Sprint. E se nel mondiale Costruttori il sorpasso è già arrivato, in quello Piloti non si è verificato solo per qualche errore di troppo del giovane inglese.

Formula 1, che mazzata per Verstappen

Tutto potrebbe cambiare già a partire da Austin, quando andrà in scena la prima delle tre gare Sprint presenti in calendario (le altre sono Interlagos e Losail). Verstappen, a dirla tutta, ha ancora un piccolo vantaggio: gli basterà arrivare sempre secondo nei prossimi nove appuntamenti per vincere il Mondiale.

Insomma, anche se la situazione in Red Bull sembra quasi critica, c’è ancora una speranza per Max che dovrà solo difendere il vantaggio dagli assalti della McLaren magari sperando in qualche passo falso. D’altronde significherebbe vedere un Norris sempre vincente da qui ad Abu Dhabi, eventualità tutt’altro che scontata, vista anche la lotta intestina con Piastri, fin qui poco propenso a fungere da secondo pilota.

A piegare le speranze di Verstappen, però, ci ha pensato Nico Rosberg. Secondo l’ex campione del mondo, infatti, Verstappen difficilmente riuscirà a centrare sempre il secondo gradino del podio vista la concorrenza di Piastri ma anche delle Ferrari e delle Mercedes che negli ultimi Gran Premi sono parse più competitive.

Proprio le Sprint, secondo Rosberg, potrebbero dare il colpo di grazia a Verstappen. “Sono tanti punti in palio, otto per una sola vittoria e ve ne sono tre da disputare – ha detto a ‘Sky F1’ – Max non sarà contento delle gare Sprint in calendario“.

Rosberg è poi sceso nel dettaglio tecnico. “Queste Sprint aggiungono pressione a Max per come sta andando la monoposto. La sfida per il titolo si potrebbe protrarsi fino all’ultimo: Norris le può vincere tutte ed avrà anche l’aiuto di Piastri prima o poi. Per Max, invece, sarà quasi impossibile arrivare sempre secondo: c’è lo stesso Piastri, ma anche le Mercedes e le Ferrari”.