Juve, senti Szczesny dopo la firma col Barcellona: “Mi serviva una sfida più grande”

In un’intervista concessa a Sport, il nuovo portiere del Barcellona, Wojciech Szczesny, dopo aver firmato con i blaugrana, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo l’addio alla Juventus.

“Rappresentare la Juventus è stato un privilegio incredibile. È un club incredibile con una massa sociale fantastica. E quando ho deciso di rescindere con loro, non potevo motivarmi con una nuova avventura in un club ‘normale’.

Doveva essere una sfida più grande della Juventus e non ce ne sono molte. A Torino mi hanno detto che ero troppo caro perché stanno attraversando problemi finanziari e per rispetto della Juve abbiamo trovato una soluzione. Avrei potuto restare e farmi pagare l’anno, ma credo nei rapporti personali e la società mi ha rispettato molto. E credo anche nel karma perché ora giocherò l’ultimo anno della mia carriera al Barça, la sfida più grande che abbia mai affrontato. Il mondo mi ha ripagato per il rispetto che ho avuto nei confronti della Juventus”.