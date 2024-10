Juventus, la testa prima della tecnica: è così che si vince

La Juventus deve ripartire immediatamente: il pareggio contro il Cagliari, per com’è arrivato, ancora non è stato digerito da Thiago Motta che si aspettava un altro tipo di reazione e una conferma dopo la splendida vittoria in Champions League contro il Lipsia. E invece tra clamorosi errori tecnici e distrazioni caratteriali, ecco un altro pareggio che già complica le cose. Motta deve lavorare principalmente sulla testa dei suoi calciatori che in più di un’occasione hanno dimostrato troppa tenerezza.

La storia della Juventus impone vittorie, sempre e comunque. Per questo motivo Motta deve far capire a ogni pedina del proprio scacchiere che sbagliare è anche possibile, può accadere, ma la cosa da evitare a ogni costo è ripetere errori già commessi. Serve pazienza perché siamo all’inizio di un nuovo ciclo, ma questa squadra ha bisogno di trovare un nuovo tipo di maturità.