Alcaraz sotto shock: confessione strappalacrime

Carlos Alcaraz si racconta a cuore aperto, la confessione del tennista spagnolo che commuove tutti i tifosi

Ci aspettavamo l’ennesimo duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in quel di Shanghai, per il penultimo Masters 1000 della stagione tennistica. E invece no. Colpo di scena, perché mentre l’azzurro ha fatto il suo dovere contro Medvedev, lo spagnolo è incappato in una sconfitta sorprendente.

In semifinale ad affrontare l’azzurro ci è andato il ceco Tomas Machac, che con una vittoria in due set per 7-6 7-5 ha sorpreso nettamente Alcaraz, trovando una delle prestazioni migliori della carriera. Si immaginava che per il murciano avrebbe potuto essere una sfida con delle insidie, ma il risultato finale ha sorpreso tutti.

A fine partita, Alcaraz ha riconosciuto i meriti del rivale, salutandolo con un sorriso e congratulandosi sinceramente con lui. Per un nuovo duello con Sinner, se ne riparla nelle prossime tappe che vedranno impegnati insieme i primi due del ranking ATP: la Six Kings League, Parigi-Bercy, le ATP Finals, magari la Coppa Davis.

In questo modo, tra l’altro, Alcaraz non potrà più insidiare il primato di Sinner per il 2024 e dovrà riprovarci l’anno prossimo. Poco male, in una giornata che è stata fatta, per lui, di emozioni forti, tali da lasciarlo sotto shock.

Alcaraz e il ritiro di Nadal: “Non potevo crederci”

Una sensazione non del solo Alcaraz, ma di tutto il mondo del tennis e dei vari appassionati, per la verità. Legata al ritiro di Rafa Nadal, una vera e propria leggenda della racchetta. Una notizia che era nell’aria da un po’, ma che ha comunque fatto un certo effetto.

L’ultimo impegno del mancino di Manacor sarà quello in Coppa Davis con la Spagna il mese prossimo. Lascia un altro dei Big Three capaci di dominare la scena per circa un ventennio, ora è rimasto soltanto Djokovic. Siamo davvero alla fine di un’era.

A fine partita, Alcaraz ha commentato in maniera molto commossa la cosa. “Quando l’ho saputo non potevo crederci, ero sotto shock – ha spiegato – E’ stato difficile da accettare e da metabolizzare, naturalmente. Anche se la cosa non mi ha influenzato durante il match con Machac. E’ una notizia davvero dura per tutti, lui è il mio idolo, ho iniziato per lui. Perderlo sarà un duro colpo per tutto il mondo del tennis, cercherò di godermi gli ultimi momenti sul campo insieme a lui”.