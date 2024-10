Juventus, con Bremer ko ora tutto su Milan Skriniar

La Juve vuole andare sull’usato sicuro a gennaio. Nella ricerca del sostituto di Bremer, per adesso il candidato che convince di più Thiago Motta e Cristiano Giuntoli è Skriniar.

Juventus, Skriniar per Thiago Motta

Un ex Inter alla corte della Signora per ridare solidità al reparto difensivo, la forza principale della formazione bianconera nella prima parte della stagione. Non è un’operazione in discesa. La Juve può prenderlo solo in prestito e per adesso il PSG non ha dato il via libera alla sua cessione. Il giocatore vuole giocare di più e l’opportunità di tornare in Italia potrebbe schierarlo dalla parte della Signora. Convince per l’esperienza in Serie A e soprattutto a livello europeo, aspetto fondamentale in una stagione che finirà tardissimo con la partecipazione al mondiale per club. I primi contatti ufficiali arriveranno più avanti, per adesso i segnali che giungono alla Continassa dal diretto interessato sono positivi: la Juve confida nei buoni rapporti col PSG per riportare il livello della propria rosa a una condizione accettabile, prima di fare ogni altra valutazione per rinforzare la squadra e aggiungere soluzioni alternative in altri reparti.