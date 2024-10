Matteo Berrettini, gesto sconvolgente in pubblico: lo hanno visto tutti

Il tennista romano, Matteo Berrettini, si è reso protagonista di un curioso siparietto giusto qualche istante prima di scendere in campo a Shanghai

Ancora una volta lui, Holger Rune, sulla strada di Matteo Berrettini. E ancora una volta in rimonta, come già era accaduto qualche settimana prima al Masters 1000 di Cincinnati. Il finalista di Wimbledon 2021 ha ancora pagato lo scotto di un ranking che non lo mette affatto al riparo, anzi, da possibili incroci coi big già nelle prime partite dei vari tornei a cui partecipa.

Dopo aver vinto il primo set contro il talentuoso ma discontinuo talento danese, l’ex allievo di Vincenzo Santopadre non è riuscito a chiudere la pratica nel secondo set, capitolando ancora una volta nel parziale decisivo al cospetto di un tennista che ha preso fiducia mano a mano che passavano i minuti. Dopo la vittoria ottenuta al primo turno contro l’australiano O’Connell, la corsa dell’azzurro si è dunque fermata in trentaduesimi di finale.

I propositi di guadagnare punti in una competizione a cui lo scorso anno non aveva preso parte per i postumi dell’infortunio rimediato a New York nel match contro il francese Rinderkneck sono dunque naufragati sotto i colpi del ritrovato talento scandinavo, vera e propria bestia nera del romano in questa fase della sua carriera.

Prima dell’incontro col rivale, Berrettini si era mostrato talmente sereno e tranquillo da essersi reso protagonista di un curioso episodio ripreso dalle telecamere e diventato da subito virale nel web.

Berrettini, la tenerezza oltre la tensione: che siparietto!

Accompagnato al suo ingresso in campo, come tutti i tennisti a Shanghai, da una bambina che ha teneramente preso per mano dal tunnel degli spogliatoi fino alla sua panchina, l’ex numero 6 del mondo ne ha approfittato per avviare una conversazione insolita, che ha scatenato la simpatia e la curiosità tanto del pubblico presente sugli spalti quanto di quello televisivo.

Matteo ha rotto il ghiaccio con la bimba dicendole “Piacere di conoscerti” Dopo aver scoperto l’età della mascotte, Berrettini ha proseguito il suo dialogo: “Hai sette anni? Io sono un po’ più grande. Ho 28 anni“. Dopo aver spiegato bene alla sua piccola interlocutrice la sua età, ha chiosato con una battuta eloquente: “Beata te”, la chiusura di un divertito Matteo.

A look into Berrettini’s adorable conversation with the mascot at the #RolexShanghaiMasters 🥹 https://t.co/gmorWjPFZx pic.twitter.com/LXFdnGZps9 — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2024

Il video, diffuso abbondantemente sul web, ha scatenato l’approvazione di tutti gli utenti, inteneriti dalla delicatezza e dalla complicità mostrata dall’azzurro, che ha fatto di tutto per mettere a proprio agio la giovanissima bambina entrata in campo con lui.