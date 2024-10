Mazzata terribile per Bagnaia: addio al mondiale

Pecco Bagnaia, reduce dalla splendida doppietta di Motegi, deve prestare attenzione ad un aspetto nelle prossime gare

L’operazione rimonta è appena iniziata. E chissà che il suo compagno di team Enea Bastianini, o lo stesso Marc Marquez, che condividerà con lui il box del team Lenovo nella prossima stagione, non possano dargli una mano. Il weekend giapponese in MotoGp ha restituito alle cronache un Pecco Bagnaia in grande spolvero, capace di prendersi sia la gara sprint del sabato che la corsa della domenica.

Il saldo totale delle due corse ha detto 37 punti per il piemontese e solamente 26 per Jorge Martìn, il madrileno del Team Pramac che guida ancora la classifica generale con 10 punti di vantaggio sull’italiano. I prossimi appuntamenti saranno decisivi per stabilire se ci sarà un avvicendamento in testa alla graduatoria, o se ‘Martinator’ darà la spallata decisiva in una corsa al titolo che si è fatta davvero emozionante. E ricca di colpi di scena.

Ultimamente il bicampione del mondo in carica ha sofferto qualche difficoltà in fase di piazzamento sulla griglia di partenza per la gara piena della domenica. Pur avendo dimostrato buone capacità di rimonta – magari non ai livelli di Marquez, vero e proprio specialista delle ‘remuntade’ – il torinese deve assolutamente migliorare in questa fattispecie se vuole portare a casa quello che sarebbe il terzo alloro consecutivo di una carriera che è già straordinaria.

Bagnaia, ecco il punto debole: la sentenza dello spagnolo

Ex Ducatista in MotoGP nel 2005 e nel 2010 – suo ultimo anno di attività nel circuito – Carlos Checa ha parlato della rivalità tra Bagnaia e Martìn analizzando pregi e difetti dei due contendenti. Intervistato dal sito ‘Motosan’, l’ex pilota spagnolo si è concentrato sugli accorgimenti che dovrebbe mettere in pista il pilota italiano se vuole dare concretezza ai suoi propositi di rimonta.

“Il punto forte di Pecco è la costanza, sa gestirsi bene, anche se a Misano ha dimostrato che partendo dietro diventa tutto più complesso“, ha esordito Checa. “Se regali secondi a Martin, quando le forze sono uguali diventa complicato recuperare. Ritengo che se Bagnaia non migliorerà le partenze avrà difficoltà a fine campionato“, ha aggiunto.

In generale, secondo Checa, Martìn quest’anno avrebbe una marcia in più. Soprattutto in questo periodo: è il più veloce del gruppo e anche il più sicuro nelle scelte affrontate in gara, se si fa forse eccezione per la scellerata scelta di rientrare ai box montando gomme da bagnato nella prima delle due gare disputate sul circuito di San Marino.