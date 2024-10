Nuova mazzata per Camila Giorgi, fan furiosi: l’annuncio

Camila Giorgi di nuovo sotto i riflettori dei media per un annuncio che ha lasciato tutti senza parole: per l’ex tennista arriva una nuova mazzata

Dopo aver chiuso la parentesi sportiva con la racchetta, Camila Giorgi è ‘fuggita’ dal contesto italiano, facendo inizialmente perdere le sue tracce. Il silenzio sui social aveva allarmato tutti, poi è arrivata la spiegazione. Resta comunque il rammarico per qualcosa di grande che poteva essere e non è mai stato.

Ad un certo punto, all’improvviso, si erano perse completamente le sue tracce. Camila Giorgi era passata dai campi di gioco all’oblio, al nulla cosmico, alla sparizione totale. In un primo momento era serpeggiata anche una certa paura, specie per una sempre molto attiva sui social come lei. Alla fine si è scoperto che si trovava con la sua famiglia negli Stati Uniti, scappata in gran segreto dall’Italia e ritiratasi dal tennis senza un annuncio ufficiale. Tutto piuttosto strano, quasi come l’evolversi della sua carriera, ben al di sotto delle possibilità tecniche che madre natura le aveva donato.

Per spiegare tutta la sua storia, la Giorgi è ricomparsa in Italia, davanti alle telecamere, nella trasmissione di Canale 5 Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’ex giocatrice ha svelato alcuni retroscena, riguardanti ad esempio la questione del fisco, con il padre che sarebbe stato una vittima del contesto italiano.

Poi sul ritiro ha dichiarato: “Da anni non ce la facevo più. La vita della tennista è molto stressante, sempre con la valigia in mano e dopo un po’ diventa difficile. A maggio una mattina ho deciso di dire basta e l’ho detto a mio padre, che come sempre mi ha compreso”.

Camila Giorgi deve mandar giù un boccone amaro: il giudizio la stronca in pieno

La Giorgi sulla fuga negli Stati Uniti ha raccontato la sua verità: “Non siamo scappati, in realtà già da 3 anni facevo su e giù con Miami, dove mi trovo molto bene”. Il tennis è solo un lontano ricordo, visto che proprio non ne poteva più, anche se a 33 anni e in splendida forma secondo molti poteva ancora dire la sua.

Non la pensa in questo modo Guido Monaco, voce tecnica di ‘Eurosport’, che nell’ultima puntata di ‘TennisMania’ in onda sul canale Youtube di OA Sport ha detto la sua.

Secondo Monaco la Giorgi: “Avrebbe potuto raccogliere di più per le sue qualità, ma neanche raggiungere quei risultati che alcuni dicono perché servono delle capacità che andavano oltre”. Poi aggiunge: “In lei ho sempre visto uno strano controsenso, tra la timidezza e la difficoltà di comunicare e l’esposizione sui social e il glamour da cui era attratta”.