Qual. Coppa d’Africa, alle 18.00 Guinea-Etiopia su SI

Alle 18 andrà in scena su Sportitalia la gara di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa tra Guinea e Etiopia. Il match lo potrete seguire in diretta ed in esclusiva sul canale 60 DTT, qui sul nostro sito e sulla nostra app.

Guinea-Etiopia, le formazioni ufficiali

Guinea (4-3-3): Camara; Diakité, Sow, Conté, Issiaga Sylla; Camara, Cisse, Touré, Sylla, Guirassy, Kamano. CT: Michel Dussuyer.

Etiopia (4-2-3-1): Habtamu; Behane, Kasa, Baye, Hamid; Panom, Demissie; Gugsa, Dagnachew, Markneh; Yalew. CT: Gebremehdin Haile.