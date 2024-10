Salta il debutto di Hamilton in Ferrari: decisione presa

Per la disperazione dei fan slitta il debutto per Lewis Hamilton in Ferrari: la decisione è stata presa. Ecco perché e cosa è successo

Da gennaio in avanti il futuro di Lewis Hamilton sarà targato Ferrari. Questa notizia è nota da tempo, sin dall’inizio dell’anno in corso si sapeva dell’approdo del sette volte campione del mondo britannico alla scuderia di Maranello, con l’ambizione di cercare di conquistare quell’ottavo titolo mondiale che costituirebbe un record assoluto. Soffiandolo, ironia della sorte, a quel Michael Schumacher che proprio con la Ferrari si è tolto le sue più grandi soddisfazioni.

L’annuncio, arrivato come detto ad inizio 2024, ha dato diverse speculazioni per mesi sul destino del secondo pilota Mercedes (che alla fine si affiderà al giovane Antonelli) e soprattutto su quello di Carlos Sainz, colui che gli lascerà il posto in Ferrari. Dopo diversi mesi di attesa lo spagnolo si è accasato alla Williams, non senza qualche rimpianto, in quanto sognava proprio la Mercedes o la Red Bull. Intanto con l’avviarsi verso la fine del Mondiale in corso e dell’anno, si avvicina sempre di più anche il debutto di Hamilton con la Ferrari. Ma qualcosa rischia di cambiare.

Ferrari-Hamilton, salta il debutto: ecco perché e cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da ‘Racing News 365’ e dal giornalista Andrew Benson, il debutto del sette volte campione del mondo con la Ferrari arriverà dopo quanto sperato dai tifosi. La decisione è stata presa, ecco cosa sta succedendo.

Si era pensato, infatti, che Hamilton potesse mettersi per la prima volta la casacca della “Rossa” per effettuare i test post-stagionali ad Abu Dhabi, per prepararsi in vista dell’esordio ufficiale a gennaio. Ma a quanto pare non potrà farlo per dover adempiere ad altri impegni che sono nella sua agenda. Avrà, infatti, molto lavoro promozionale da fare per la Mercedes, una sorta di “tour” d’addio dopo i 12 anni trascorsi con il team tedesco.

E dunque mentre Antonelli e Russell saranno al loro posto sulla Mercedes per effettuare i test di fine stagione in quel di Abu Dhabi, secondo quanto riferito dall’esperto di Formula 1, Hamilton non potrà debuttare in quell’occasione con la Ferrari per dover rispondere a questi impegni. Una vera beffa per la scuderia di Maranello che potrebbe presto ricorrere ai ripari per non lasciare nulla al caso.

I tifosi della rossa attendono con ansia il debutto della propria nuova stella.