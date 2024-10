Ultim’ora Red Bull, tifosi disperati: addio alla Formula 1

È tempo di decisioni in casa Red Bull. Il team potrebbe optare per una scelta clamorosa, tale da avere ripercussioni sull’intera Formula 1

Un’altra settimana di pausa e poi si tornerà in posta per il Gran Premio di Formula 1 negli Stati Uniti. Sarà un tour de force di un mese, nel quale si correrà ad Austin, poi in Messico, poi in Brasile ed infine a Las Vegas prima di trasferirsi nuovamente per gli ultimi due appuntamenti stagionali in Qatar e ad Abu Dhabi.

Sono solo 52 i punti che separano Max Verstappen da Lando Norris che, tuttavia, sembra in una forma nettamente superiore rispetto all’olandese. Il campione del mondo in carica sta attraversando un lungo periodo di difficoltà che va avanti ormai da più di tre mesi.

Risale infatti al 30 giugno l’ultima vittoria di Max Verstappen, il trionfo nel Gran Premio di Spagna dopo il quale l’olandese ha portato a casa soltanto tre podi, insieme ad un quarto, tre quinti e un sesto posto.Risultati che, sommati a quelli disastrosi del compagno di squadra Sergio Perez, fuori da primi cinque ormai da maggio, stanno facendo crollare il punteggio del team nella classifica costruttori.

Red Bull potrebbe ritirarsi, il retroscena è clamoroso: i dettagli

Al momento, infatti, Red Bull insegue McLaren nella classifica costruttori. Gli inglesi comandano con 41 punti di vantaggio e la Red Bull rischia di essere sorpassata anche da Ferrari che, per ora, si trova a soli 34 punti di distacco. Attenzione, perchè secondo alcune voci il team Red Bull potrebbe addirittura prendere una decisione drastica.

Secondo Jeroen Bleekemolen, pilota olandese, le difficoltà di Red Bull potrebbero addirittura spingere il team a sciogliersi. “Se le prestazioni del team peggiorano ulteriormente, Red Bull potrebbe essere tentata di esplorare altre discipline sportive“, ha dichiarato in un’intervista al podcast formule1.nl. Secondo l’olandese la perdita del primato nella classifica costruttori potrebbe essere l’inizio della fine per Red Bull che potrebbe avere difficoltà a tornare a livelli alti, tanto da decidere di cambiare aria.

“Le difficoltà attuali influenzeranno presto i risultati della Red Bull. La scuderia ha perso la leadership nel Campionato Costruttori dopo il Gran Premio dell’Azerbaijan, e temo che la situazione possa deteriorarsi ulteriormente“, ha proseguito Bleekemolen. Attenzione, dunque, ai prossimi risultati di Red Bull, perchè il futuro del team dipenderà anche da questa stagione. Perdere entrambi i Mondiali sarebbe davvero una catastrofe.