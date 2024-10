Finalmente riecco Zanardi: tifosi commossi

Riecco Alex Zanardi: tanta emozione tra i tifosi per il ricordo dell’ex pilota di cui si sa poco da qualche anno. Le ultime

C’è tanta emozione per Alex Zanardi dopo l’ultima pubblicazione sui social. Con la sua situazione di cui si sa poco, la speranza dei tifosi è riversata sulle informazioni che arrivano dai mass media e dal web, social compresi. Ogni citazione per l’ex pilota è motivo di preghiera: in molti vogliono sapere come stia. E ogni occasione è buona per cercare di carpire più informazioni possibili.

Di Zanardi si sono quasi perse le tracce dal giugno 2020, quando subì il secondo grave incidente della sua vita. Era in sella alla sua handbike e andò a schiantarsi contro un camion. Le sue condizioni apparvero subito molto delicate, ha avuto salva la vita ma da allora poco o altro si sa, in quanto la famiglia preferisce mantenere la massima riservatezza e privacy sulle sue condizioni.

Di sicuro non è più quello di un tempo, quando pur con gravi problemi motori, dopo il primo incidente avuto, era sempre sorridente, carico di ottimismo e di una parola positiva per tutti. La sua resilienza e voglia di non mollare sono state a lungo da esempio.

Amarcord Alex Zanardi: commozione dopo il post, le ultime

Si era reinventato nel mondo paraolimpico e con precisione della handbike, fondando tra l’altro alcune associazioni dedicate a chi aveva avuto la sua stessa sfortuna. Zanardi nasce come campione del motorsport e della Formula 1, quando nel 2001 un bruttissimo incidente pose fine alla sua carriera con le quattro ruote dopo l’amputazione di entrambe le gambe.

Sui social c’è sempre modo per ricordarlo, specialmente in alcuni scatti risalenti a quando correva a bordo della sua vettura. E così su “X” una pagina dedicata ricorda l’ex pilota italiano e in particolare un Gran Premio in cui fu protagonista. Era il 1993, per la precisione fine maggio, e si correva a Monaco. Zanardi, nella foto, è immortalato sul circuito francese mentre era alla guida della sua Lotus Ford. Una gara che tutto sommato andò bene per il classe 1966, chiusa al settimo posto.

Quel Gran Premio fu vinto da Senna che in quegli anni dominava la scena, mentre la Ferrari si piazzò terza con il pilota francese Jean Alesi. Tornando a Zanardi c’è stata grande commozione da parte dei tifosi per il post pubblicato e, tra i fan più datati, un momento amarcord nel rivedere l’ex campione a bordo di una macchina di Formula 1. Ai più sarà sicuramente scesa una lacrimuccia.