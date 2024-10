Incidente Verstappen, i tifosi restano a bocca aperta: cos’è successo

Max Verstappen è, ancora una volta, al centro dell’attenzione. L’incidente che lo ha coinvolto fa discutere molto, non solo i tifosi. Ecco cosa sta accadendo in queste ore

Il mondiale di Formula 1 è sempre più avvincente ed il merito è soprattutto della McLaren. Dopo un inizio di stagione totalmente a favore della Red Bull di Max Verstappen, il team britannico ha colmato il gap ed oggi è addirittura superiore a chiunque in pista. In questo momento, le vetture colorate di arancione sono le più veloci e tutti stanno provando a portare degli aggiornamenti per batterli. La McLaren è favorita per il titolo costruttori, mentre Verstappen continua a mantenere un discreto vantaggio nel mondiale piloti.

Max ha 52 punti di margine su Lando Norris, con Oscar Piastri e Charles Leclerc ancora in corsa seppur distanti, mentre tutti gli altri sembrano più staccati, compreso Carlos Sainz, attualmente a 141 punti di distacco dal leader del mondiale. Mancano poche gare al termine della stagione e Verstappen dovrà gestire un vantaggio che è diminuito con lo scorrere dei mesi. Intanto, nelle ultime ore si parla in maniera insistente di un incidente che ha coinvolto il pilota olandese una manciata di settimane fa, ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Norris ricorda l’incidente in Austria con Verstappen

Lando Norris ha perso diverse occasioni per avvicinare Max Verstappen in classifica. In alcuni casi, anche il suo team c’ha messo del suo con le famigerate “Papaya rules”. Lando intanto è tornato sull’incidente avvenuto in Austria con Max Verstappen ed ha fornito la propria versione dei fatti.

Ecco cosa ha detto l’inglese a ‘The Athletic’, con il passaggio sullo scontro con Max che è molto interessante: “Max è un pilota molto difficile da affrontare, è consapevole di tutto ciò che gli accade intorno. In Austria avrei voluto che le cose andassero in maniera diversa, ma credo che sia stato io a vincere quella battaglia. Non sono stato io il vincitore finale, ma ho lottato fino alla fine e questo mi rende orgoglioso”.

Norris ha spiegato che non può esistere la vera amicizia nel mondo della Formula 1, soprattutto quando scatta il semaforo verde: “Quando metto il casco, odio tutti. Molti pensano che siamo amici nella vita perché andiamo d’accordo nel paddock, ma è assurdo. Con Max giochiamo a padel insieme, mi piace come persona perché è molto schietto e genuino, ma questo non cambia il mio approccio alle gare. Spesso è proprio con chi vai d’accordo che vuoi batterti di più in pista”.