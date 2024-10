Israele, il CT Ben Simon: “Italia? Vogliamo essere competitivi”

Dopo la sconfitta per 4-1 contro la Francia, Israele si appresta ad affrontare l’Italia per la quarta giornata della Nations League. Alla vigilia il commissario tecnico Ben Simon è intervenuto in conferenza stampa: “Italia e Francia giocano in modo diverso ma l’approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all’andata contro l’Italia. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara, non mi piace il garbage time“.

Israele, le parole del ct

Avete preparato qualcosa per i tifosi: “Con noi ci sono i migliori ragazzi di Israele, siamo tranquilli, faremo tutto il possibile in campo. Stiamo preparando una partita contro una nazionale molto forte“.

Avete chiamato un giocatore nuovo per la partita: “Ho giocatori molto bravi, se mi sento di chiamare un altro giocatore importante per la squadra lo chiamo, vogliamo costruire una nazionale che gioca bene e ogni cosa che facciamo prima ha un pensiero molto importante per poi farla. Avevamo bisogno di un centrale di gamba sinistra e vediamo come andrà a sostituire l’assente“.