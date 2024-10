Italia, Spalletti valuta qualche cambiamento in vista della sfida con Israele

L’Italia vuole tornare al successo dopo il pari contro il Belgio in Nations League. Gli azzurri scendono in campo domani sera contro Israele. Alla luce dell’espulsione comminata a Pellegrini, il ct Luciano Spalletti cambierà qualcosa nella formazione. 3-5-2 con Gatti, Buongiorno e Calafiori in difesa. In mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Fagioli, coadiuvato da Frattesi e Tonali. In attacco Raspadori e Retegui coppia complementare.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui.