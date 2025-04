Hamilton, altra batosta: è un avvertimento

Per Lewis Hamilton il momento non è dei migliori, ma il pilota inglese subisce un’altra batosta: è un avvertimento

Provarci ancora. Lewis Hamilton non ha intenzione di alzare bandiera bianca, non certo subito dopo aver sognato per tutta una carriera di vestire la tuta rosso Ferrari.

Ora che è al volante della rossa, il sette volte campione del mondo vuole godersi il viaggio e spera di poterlo fare il prima possibile, mettendo da parte le difficoltà riscontrate nelle prime cinque gare. Finora, infatti, l’avventura a Maranello dell’inglese è stata decisamente negativa e insoddisfacente. Non può considerarsi abbastanza il lampo cinese, con la vittoria nella sprint, per strappare la sufficienza: Hamilton-Ferrari finora è un matrimonio deludente.

Così deludente che c’è chi ha avanzato anche l’ipotesi di un ritiro anticipato del campionissimo britannico, una sorta di resa che – è bene dirlo – non fa proprio parte del carattere di Hamilton. Che, infatti, al di là di qualche dichiarazione frutto dell’amarezza del momento (“mi servirebbe un trapianto del cervello“), sta lavorando sodo – facendo anche gli straordinari a Maranello – per rimettersi in carreggiata. Intanto però incassa una nuova batosta, un giudizio altamente negativo che non lascia ben sperare per il futuro.

Ferrari, Hamilton incassa la stoccata di Larini

Nicola Larini è un ex pilota di Formula 1 che ha guidato anche la Ferrari (unico italiano a finire sul podio guidando una rossa). Nei giorni scorsi, ospite di RadioAnch’io Sport su Rai Radio 1, ha detto la sua sulla coppia di piloti della Ferrari e le parole di Hamilton non sono state improntate all’ottimismo.

“Leclerc ha fatto una gara di forza, ha voluto fortemente il risultato e ha gestito la situazione alla grande – ha affermato parlando del Gran Premio dell’Arabia Saudita – . Ha lottato con i denti con un Norris abbastanza nervoso e in difficoltà, perché ha un compagno di squadra come Piastri che sta facendo cose superlative. Avendo un Norris molto aggressivo dietro, Leclerc è riuscito a mantenere un ritmo che nessuno si aspettava“.

Parole dolci per il monegasco, non lo stesso per Hamilton: “La prova di Leclerc dimostra che la monoposto c’è, anche se manca qualche decimo. Hamilton è in sofferenza, non è veloce quanto Leclerc e non ha la sua stessa determinazione“. Il problema è anche di tipo motivazionale: “Per Lewis la situazione non è facile – dice ancofra Larini – perché ha in squadra un pilota che vuole quello che Hamilton ha già avuto (vincere il titolo, ndr): sarà una stagione molto difficile per lui“.