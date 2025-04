Inter, Marotta conferma Inzaghi anche con zero titoli: “Anni straordinari, come faremmo a rinunciare a lui?”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida al Barcellona: “Thuram? Le caratteristiche tecniche e fisiche di lui e Lautaro ne fanno una simbiosi perfetta, si integrano proprio bene, peccato averli visti poco quest’anno a causa degli infortuni. Thuram non è al meglio della forma, ma la sua presenza è importante”.

Sul momento di crisi dei nerazzurri: “L’importante è essere presenti in questa serata, sono rimaste 4 squadre e noi ci siamo, non vogliamo essere una comparsa, ma essere protagonisti. L’importante è essere sempre in partita, contro una squadra pericolosa e talentuosa. La nostra squadra ha gli 11 titolari, non ci capitava da molto tempo, speriamo di fare una bella partita”.

Sul futuro di Inzaghi: “Se sarà comunque il tecnico dell’Inter? Di Inzaghi non bisogna guardare le settimane, ma gli anni. Questi sono stati anni straordinari per il club, un grandissimo merito è suo, quindi come si fa rinunciare ad uno come lui? In un mondo dove tutto si brucia a velocità estrema abbiamo creato un gruppo solito in mano sua”.

Sulla possibile rivoluzione in estate sul mercato: “Più che di rivoluzione parlerei di evoluzione. Il nostro è un processo evolutivo partito anni fa, abbiamo fatto di necessità virtù mettendo insieme sul lato sportivo una struttura importante dove l’allenatore ha meriti notevoli. Gli introiti sono migliorati grazie al percorso nelle varie competizioni, ma non è fondamentale per noi, l’importante è vincere. Vogliamo investire su profili che possano rappresentare un patrimonio per il presente e per il futuro, non su svincolati con ingaggi alti”.