Barcellona, Lamine Yamal parte titolare nonostante il problema nel riscaldamento

Lamine Yamal ha interrotto il riscaldamento per un fastidio alla coscia sinistra. La squadra è ancora in campo, lui è uscito prima: pessime notizie per l’allenatore del Barcellona Hansi Flick a pochi minuti dalla sfida con l’Inter valevole per la semifinale d’andata di Champions League.

Problema nel riscaldamento per Lamine Yamal: lo spagnolo partirà titolare

Il classe 2007, come si evince dall’uscita in campo dei 22 titolari, partirà comunque dall’inizio nonostante Fermin Lopez si sia riscaldato a lungo dopo il problema accusato da Lamine Yamal.