Nations League, domani Italia-Israele: le probabili formazioni

Domani secondo appuntamento per la sosta di ottobre per la Nazione azzurra di Luciano Spalletti. Alle 20:45 a Udine, l’Italia ospiterà Israele. Gli Azzurri sono la formazione capolista del gruppo 2, grazie ai 7 punti conquistati nelle prime tre gare. Israele, invece, con 0 punti è l’ultima della classifica e sta andando incontro ad una retrocessione ormai quasi inevitabile visto il distacco di 4, 6 e 7 punti da Belgio, Francia e Italia. Domani Spalletti e i suoi sono chiamati a portare a casa i tre punti per arrivare alle ultime due gare contro Belgio e Francia in testa alla graduatoria.

Le probabili formazioni di Italia e Israele

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct Ben Shimon.