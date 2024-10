Nuovo compagno per Verstappen: lo ha annunciato Marko

Red Bull pronta a una svolta. Potrebbe esserci un nuovo pilota il prossimo anno. Marko si espone sul possibile sostituto di Perez

Doveva essere una passerella trionfale per la Red Bull e, invece, il Mondiale 2024 di Formula 1 si è complicato e non poco per il team campione del mondo e per il suo alfiere, Max Verstappen.

Una vera e proprio anomalia per il fuoriclasse olandese restare senza vittorie per oltre tre mesi. Max non trionfa dal GP di Spagna dello scorso giugno, un’autentica debacle per chi, negli ultimi due anni, ha lasciato le briciole ai colleghi. La Red Bull, dopo l’addio di Newey e una serie di aggiornamenti poco efficaci, si è involuta e sta subendo pesantemente la crescita imponente di una McLaren che non nasconde più ormai le proprie ambizioni di successo.

Non potrebbe essere altrimenti con Norris distaccato di soli 52 punti da Verstappen nella classifica piloti e con un primato consolidato nella graduatoria costruttori dove il team di Woking ha interrotto il dominio della Red Bull che durava da ben 55 GP consecutivi.

Nuovo pilota alla Red Bull, Marko fa il nome

Se Verstappen prova a resistere per conquistare il poker iridato, il crollo della Red Bull nella classifica costruttori (la più importante – lo ricordiamo – in F1) è dovuto al rendimento scadente di Sergio Perez. E’ dal GP di Miami dello scorso maggio che il messicano non riesce a classificarsi tra i primi cinque al traguardo, uno score inaccettabile per la scuderia anglo-austriaca.

In estate, Perez, nonostante il rinnovo biennale è stato a un passo dal licenziamento a stagione in corso. Alla fine, la Red Bull ha deciso di confermarlo ma, di certo, il futuro del messicano resta molto in bilico soprattutto se nelle ultime sei gare della stagione non dovesse dare segnali di ripresa.

Lo ha ribadito Helmut Marko in un recente intervento su ‘F1-Insider’ ripreso da ‘FormulaPassion’, nel quale si è esposto anche sul possibile sostituto di Perez. “Tsunoda è un candidato per diventare il compagno di squadra di Max nel 2025. Le restanti gare decideranno quali saranno le nostre coppie di piloti per il prossimo anno”, queste le dichiarazioni del responsabile piloti della Red Bull che confermano un possibile cambiamento per il prossimo Mondiale.

Se Perez non dovesse essere confermato, Tsunoda dovrà vedersela con il nuovo compagno di squadra Liam Lawson che, dal GP di Austin, sostituirà Ricciardo sulla Racing Bulls. Per Marko anche il neozelandese è una possibile prima scelta e questo spiega anche il suo inserimento a Mondiale in corso. “Abbiamo deciso di confrontare Lawson e Tsunoda – puntualizza il consulente Red Bull – Avranno sei gare per dimostrarci chi è il pilota migliore.” Dichiarazioni che non possono non mettere ulteriore pressione a un Perez già in grande difficoltà.