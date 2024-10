Rivelazione inaspettata su Schumacher: “Ci ho parlato”

L’ultima novità su Schumacher ha catalizzato l’attenzione di tutti gli appassionati di Formula 1: l’ex Ferrari ha ammesso di averci parlato

Non ci sono novità significative sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. La leggenda della Formula 1, vincitore di 7 Mondiali (2 con la Benetton e 5 consecutivi con la Ferrari), non compare in pubblico da ormai quasi 11 anni. L’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, in Francia, ha stravolto per sempre la sua vita e quella della sua famiglia: sua moglie Corinna e anche i suoi figli Mick e Gina-Maria continuano a stare vicino al Kaiser con tutto l’affetto possibile ma la speranza di vederlo tornare a una vita normale è minima, se non nulla.

I tantissimi fan di Michael Schumacher continuano a credere in un miracolo. Le ultime parole pronunciate dall’ex Team Principal della Ferrari hanno scaldato il cuore dei tifosi: tuttavia la rivelazione di Mattia Binotto, nell’intervista al Corriere della Sera (“Ci ho parlato“, ndr), non riguardava Michael Schumacher ma suo figlio Mick.

Come noto il figlio del 7 volte campione del mondo ha voluto seguire le orme del padre e intraprendere la carriera automobilistica. Le sue due stagioni alla guida della Haas sono state però molto povere di soddisfazioni. Attualmente Mick Schumacher è pilota ufficiale Alpine nel campionato mondiale Endurance e pilota di riserva per la Mercedes in F1. Il suo sogno è però rientrare nel Circus e avere di nuovo un volante tutto suo.

Schumacher, ultim’ora importantissima: l’ex Ferrari ci ha parlato

Per il 2025 c’è ancora un solo posto da assegnare. La Kick Sauber, infatti, non ha ancora scelto il pilota che affiancherà Nico Hulkenberg. Le ultime prestazioni di Bottas e soprattutto le richieste economiche del pilota finlandese stanno spingendo il team che lascerà spazio a Audi nel 2026 a cercare altre soluzioni.

Negli ultimi giorni sono fortemente salite le quotazioni di Mick Schumacher, tanto che lo stesso Binotto – direttore tecnico della casa tedesca in F1 – ha ammesso che il team sta ragionando sulla possibilità di ingaggiare il figlio di Schumi. “Sicuramente stiamo valutando Mick Schumacher. L’ho incontrato e ci ho parlato, lo conosco da tempo avendo fatto parte della Ferrari Driver Academy”, le parole dell’ex Team Principal della Ferrari, che poi ha aggiunto: “Di lui so pregi e vantaggi, è uno dei nomi che abbiamo in mente”.

Le alternative rispondono ai nomi di Gabriel Bortoleto, Theo Pourchaire e Franco Colapinto che, alla sua seconda gara in F1, è già riuscito ad andare a punti con la Williams.