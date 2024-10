Tennis, ribaltone al primo posto: scossone in classifica

Tennis, la classifica attuale potrebbe subire presto uno scossone: al vertice tutto potrebbe cambiare da qui alle prossime settimane

È tempo di fare bilanci in uno sport come il tennis che si avvicina alla conclusione della stagione in corso. Se la classifica maschile vede al suo vertice Jannik Sinner, certo di rimanere in testa fino alla fine del 2024 e probabilmente anche nei primi mesi del nuovo anno, quella femminile invece è ancora incerta.

La sfida è tra due grandi campionesse del tennis moderno: da una parte la classe 2001 polacca Iga Swiatek, vincitrice di cinque Grandi Slam (quattro Roland Garros e uno Us Open), dall’altra la 26enne bielorussa Aryna Sabalenka, trionfatrice quest’anno agli Us Open, agli Australian Open e, recentemente, al Wta di Wuhan. Chi riuscirà in tale impresa? Al momento, l‘assenza di Swiatek dai tornei cinesi potrebbe favorire non poco la bielorussa che può portarsi a una manciata di punti dalla Swiatek, prima in classifica da inizio anno.

Tennis, lotta per il numero apertissima

Sabalenka quest’anno è riuscita a battere la sua rivale Swiatek in più occasioni ma, fino a questo momento, non ha potuto rubargli il primo posto nella classifica Wta. Tuttavia, se dovessero concretizzarsi una serie di scenari, la bielorussa potrebbe tornare in vetta, superando la grande rivale.

Poco prima della semifinale a Wuhan contro la statunitense Coco Gauff, la Sabalenka ha espresso con poche e semplici parole quelli che sono i suoi prossimi obiettivi: “Non mi concentro molto sulla classifica. Allo stesso tempo, ovviamente, tutti vogliono diventare numero uno del mondo. È nella mia lista di obiettivi, come quella di tutti gli altri“.

La vincitrice di due Grandi Slam insomma ha come obiettivo tornare al primo posto e superare la Swiatek ma non lo considera così importante: “Ma cerco di concentrarmi su me stessa. So che se sarò in campo ogni partita, se lotterò per ogni punto, se riuscirò a giocare il mio miglior tennis, se continuerò a migliorare e a spingermi al limite, so di poter raggiungere questo obiettivo”.

Sabalenka ha davvero tutto per riuscire in quest’impresa: la prima volta che riuscì a ottenere il primo posto nella griglia Wta era l’11 settembre 2023, quasi un anno fa. Di certo, Aryna sarà la protagonista del tennis femminile anche nel 2025 che comincerà per lei con la difesa del titolo vinto nella scorsa edizione dell’Australian Open.