Bologna, Ferguson: “Temevo di smettere. A fine mese tornerò ad allenarmi con la squadra”

Lunga intervista al centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, dopo l’infortunio al crociato. Queste le sue parole a Il Corriere di Bologna. “Sto finalmente bene e il ginocchio lo sento forte. Credo per la fine del mese di riuscire a tornare ad allenarmi con la squadra, poi servirà del tempo per recuperare il livello dell’anno scorso. La paura è stata tanta, soprattutto dopo l’operazione, ma ormai il peggio è passato, anche grazie alla mia famiglia. Il primo pensiero è andato all’Europeo, che ho dovuto saltare. Mi è crollato il mondo addosso. Ho perso delle opportunità? La passata stagione è andata bene, ma ora non ci penso più. Poteva succedere di andare altrove ma ora sono concentrato sul tornare“.

Italiano? “Portare delle nuove idee richiede tempo. Abbiamo giocato bene, ma ci mancano gli ultimi dettagli. Parlo spesso con lui, mi ha raccontato la sua esperienza. Non abbiamo parlato di tattica o della fascia da capitano, ci penseremo poi”.

Obiettivi? “Vorrei finire tra le prime otto in classifica e vincere la Coppa Italia. In Champions abbiamo avuto un inizio complicato ma possiamo raggiungere i playoff. Ora punto solo a tornare: con l’Aston Villa sarà difficile, ma chissà per il Monaco”