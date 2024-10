Empoli, da scommessa a certezza: Devis Vasquez viaggia verso il riscatto

Si è preso l’Empoli nelle prime sette giornate di Serie A: dopo essere arrivato in prestito dal Milan, il portiere colombiano, Devis Vasquez gode della fiducia di Mister D’Aversa e di un club che l’ha voluto fortemente a inizio stagione.

Dopo i prestiti della scorsa stagione con Sheffield Wednesday e Ascoli (nonostante la retrocessione in Serie C), il 26enne si è subito messo in mostra in Toscana: 7 presenze, 4 clean sheet e altrettanti gol subiti, con una sola sconfitta arrivata nell’ultimo match contro la Lazio dove ha anche parato un rigore a Castellanos.

Il club del presidente Corsi potrebbe anche riscattarlo al termine della stagione versando nelle casse del Milan una cifra vicina al milione di euro considerando il contratto in scadenza con il Diavolo nel 2026. L’ottimo impatto avuto e l’inizio di stagione sono stati sicuramente determinanti per i piani di un Empoli che guarda al futuro con l’obiettivo di blindare il classe ’96 di Barranquilla.