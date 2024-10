Il momento di Colpani e il recupero di Scalvini, l’agente: “Il primo sta recuperando, per il secondo serve pazienza”

L’agente di Andrea Colpani e Giorgio Scalvini, Tullio Tinti, a margine dell’assemblea elettiva Aiacs.

COLPANI – “E’ partito che non era a posto, arrivato a Firenze non aveva ancora iniziato la preparazione. Ora sta recuperando, ha fatto bene le ultime due. Ha il talento giusto per giocare a quei livelli e anche di più”.

SCALVINI – “Dal punto di vista fisico sta andando benissimo, è in anticipo sulla tabella. Oggi però bisogna aver pazienza, un giorno in più è meglio di un giorno in meno. Moralmente e mentalmente è super positivo. Io sono stato fortunato, ho sempre avuto ragazzi top fra i miei assistiti”.