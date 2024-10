Il programma della Nations League si chiuderà domani: in campo Spagna e Portogallo

Il programma della Nations League si concluderà nella giornata di domani, con le ultime sfide prima del ritorno dei vari campionati.

Nel gruppo 1 della Lega A sarà impegnato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che sarà ospite della Scozia. Impegnata anche la Polonia che attenderà tra le mura amiche la Croazia.

L’altra big in campo sarà la Spagna nel gruppo 4 della Lega A: la Roja vuole consolidare il primo posto e allontanare le speranza della Danimarca, che sarà impegnata sul campo della Svizzera.

Nel gruppo 2 della Lega C in campo anche Kosovo che ospiterà Cipro, mentre la Romania farà visita alla Lituania. Infine, nel gruppo 3 della Lega C, la Bielorussia ospiterà il Lussemburgo mentre la Bulgaria sarà ospite dell’Irlanda del Nord.