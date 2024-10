Nations League, Italia-Israele: le formazioni ufficiali

Tra poco più di un’ora allo Stadio Friuli di Udine, Italia e Israele si sfidano per il 4° turno di Nations League. La situazione vede la squadra Azzurra alla ricerca del terzo successo in quattro gare, dopo che giovedì sera all’Olimpico il successo è sfuggito a causa di un intervento scellerato di Pellegrini. Dal’altra parte Israele, fanalino di coda del gruppo, cerca i primi punti della sua Nations League, per provare almeno a ritardare una retrocessione diventata quasi inevitabile.

Le formazioni ufficiali di Italia e Israele

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Baltaxa, Nachmias, Feingold; Abada, Abu Fani, Kanichowsky, Haziza; Peretz, Gloukh; Madmon. All. Ben Shimon.