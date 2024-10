Ritiro Verstappen, l’ultimo messaggio gela il mondo della F1: assurdo!

Tra pochi giorni si torna in pista in Formula Uno. Sorprendente l’annuncio appena arrivato su Max Verstappen

Domenica prossima tornerà in pista la Formula Uno e si ripartirà da Austin con il tanto atteso Gran Premio degli Stati Uniti. Fino ad ora è stata una stagione eccezionale, tra le più interessanti degli ultimi anni e c’è una grande lotta al vertice, sia per il Mondiale piloti che per quello costruttori. In particolare attenzione alla sfida tra Max Verstappen e Lando Norris.

Dopo un grandissimo inizio di stagione Verstappen è calato alla distanza e, in contemporanea, abbiamo assistito all’exploit della McLaren (avanti nella classifica costruttori) di Lando Norris e Oscar Piastri. Il britannico ha vinto nell’ultimo periodo e sta ingaggiando un testa a testa con Max per il primato. Anche per questo, abbiamo visto un Verstappen piuttosto nervoso. L’olandese è apparso polemico con la federazione e con la squadra, piuttosto scocciato negli ultimi tempi.

La decisione della federazione di richiamare Max dopo una parolaccia in conferenza stampa prima del Gran Premio di Singapore non è stata gradita dall’olandese. Anche su questa situazione si è soffermato il consulente Red Bull Helmut Marko, persona molto vicina a ‘Super Max’. Le sue parole sicuramente non fanno altro che preoccupare i tifosi del pluricampione del mondo.

Futuro Verstappen, le parole di Marko lasciano di stucco

Parlando ai microfoni di Motorsport-Total Marko ha avvisato i vertici della Red Bull con un messaggio abbastanza chiaro: “Dobbiamo vincere il titolo e assicurarci di avere una macchina competitiva per il prossimo anno“, un obiettivo fondamentale secondo Marko e un modo per blindare Verstappen alla Scuderia.

Il pilota olandese ha un contratto fino al 2028 con varie clausole e la sua permanenza – complice gli ultimi dissidi – è tutt’altro che scontata. Si era parlato di Mercedes che poi ha scelto Kimi Antonelli e non è da escludere l’ipotesi Aston Martin soprattutto l’ingaggio di Adrian Newey e il prossimo arrivo dei motori Honda.

Allo stesso tempo, in passato, Verstappen ha chiarito che non voleva prolungare troppo la propria carriera e Marko ha ulteriormente sottolineato questo aspetto nella recente intervista: “Dobbiamo prendere Max sul serio, per lui è molto importante divertirsi in questo sport. Se dovesse smettere di godersi le gare, è quel tipo di persona che quando dice basta lo dice per davvero”. Parole che fanno sicuramente tremare gli appassionati, Verstappen ora vuole completare al meglio la stagione ma, di certo, in Red Bull non possono stare tranquilli.