Ufficiale Berrettini, arriva una svolta inattesa: cambia tutto

Svolta incredibile per Berrettini, arriva la notizia che tutti stavano aspettando: grande gioia per i tifosi

La stagione 2024 si avvia alla conclusione. Non è ancora il momento di tracciare un vero e proprio bilancio, ma si può già dire che, comunque vadano le cose nelle prossime settimane, per Matteo Berrettini l’anno appena concluso è stato tutto sommato positivo. Forse non quanto i più ottimisti tra i tifosi potessero aspettarsi.

Di soddisfazioni però l’azzurro se n’è tolte: ha vinto tre tornei, peraltro sulla terra rossa, ha recuperato diverse posizioni in classifica e a tratti a dimostrato di essere tornato competitivo anche con i migliori. E anche se dal tour asiatico ci si poteva forse aspettare qualcosa in più, nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di una notizia che molti stavano aspettando, e che potrebbe cambiare ancora una volta le sue prospettive.

Certo, per chi come Berrettini, fino al 2022, aveva abituato i tifosi a grandi risultati nei tornei dello Slam, a giocare per arrivare tra i maestri di fine anno, a competere per la vittoria praticamente su ogni superficie e in ogni appuntamento stagionale, entrando anche in maniera piuttosto stabile nella top 10 mondiale, quelle di questo 2024 sembrano briciole. Ma dopo il tracollo, perché di tale si può parlare, del 2023, anno passato più in infermeria che sul campo, bisogna sapersi accontentare.

Fisicamente anche in questa stagione Berrettini non è mai sembrato al top. Almeno non per un lungo periodo di tempo. Ed è anche per questo che quanto ottenuto fin qui è già un buon inizio. Può sembrare un controsenso, ma per come si era arrivati a questo 2024, è necessario esultare per ogni piccolo traguardo raggiunto dall’azzurro. Perché quello che può sembrare solo un leggero passo in avanti, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la sua carriera, quella svolta necessaria per proiettarsi al 2025 con maggior ottimismo.

Berrettini, adesso è ufficiale: sorpasso in classifica, l’azzurro torna a vedere la top 40

Nella settimana che conferma il primato di Jannik Sinner, grazie alla vittoria di Shanghai aritmeticamente certo di chiudere questo indimenticabile 2024 da numero uno della classifica ATP, sono arrivate notizie positive anche per Berrettini. Nonostante nel penultimo Masters 1000 della stagione il tennista romano si sia fermato al secondo turno, sconfitto da un avversario ostico ma che poteva sembrare alla portata, il danese Holger Rune, quei pochi punti racimolati gli sono bastati per operare un piccolo salto in avanti in classifica.

Nulla di particolarmente eclatante. Per chi come lui, però, partiva in questo 2024 dalla posizione numero 154, anche guadagnare solo tre posizioni e riuscire a intravedere nuovamente la top 40 è sicuramente un motivo di soddisfazione. A maggior ragione se questo salto in avanti si accompagna con un sorpasso di una certa rilevanza.

Con Shanghai Berrettini è infatti tornato numero cinque d’Italia. Le tre posizioni guadagnate gli hanno permesso di fermarsi al 41esimo posto del ranking, superando Luciano Darderi, che contestualmente ha perso due posizioni ed è scivolato al numero 44. Restano quindi davanti all’ex finalista di Wimbledon, oltre all’avvicinabile Sinner, solo Musetti (18esimo), Flavio Cobolli (30esimo) e Matteo Arnaldi (36esimo).

Una bella soddisfazione per Berrettini, che potrà peraltro certificare l’avvenuto sorpasso direttamente a Stoccolma. Il sorteggio ha infatti voluto, in maniera piuttosto beffarda, mettere uno contro l’altro nei sedicesimi del 250 svedese proprio Matteo e Darderi, pronti ad affrontarsi in un derby avvincente e molto importante per entrambi.