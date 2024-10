Emergenza Juventus verso la Lazio, anche McKennie ko

Weston McKennie è rientrato a Torino e stamattina è tornato in sede alla Juventus, per un approfondimento di visite mediche al JMedical. Gli esami strumentali hanno appurato che, fortunatamente, non sono presenti lesioni muscolari per lo statunitense. Il problema del texano è solo un affaticamento. Un problema che terrà fuori sicuramente Weston McKennie da Juventus-Lazio, in programma sabato sera alle 20:45.

Juventus, McKennie ennesimo ko

In vista della gara tra bianconeri e biancocelesti, per Thiago Motta sarà alquanto complicato mettere assieme i pezzi. Come noto, il tecnico italo brasiliano non fa drammi, anzi. Il tecnico bianconero è un allenatore che ama tenere coinvolta tutta la rosa a disposizione. Motivo per cui le assenze non sono viste solo come un problema, ma anche come una possibilità. Motta ha diverse opzioni per lo schieramento degli undici titolari della Juventus.

McKennie si aggiunge al ko recente di Koopmeiners (comunque ancora da valutare in base al dolore dell’incrinatura della costola). Due problemi importanti sulla trequarti, visto che Koop e Weston sono i due uomini incaricati di riempire l’area di rigore offensiva.

Reparto offensivo da rivedere

Con il ko di McKennie che si aggiunge a quello di Koopmeiners, la trequarti della Juventus si svuota ulteriormente. La formazione bianconera, oltre alla moria di centrocampisti offensivi, dovrà fare i conti anche con l’assenza delle ali offensive. Mancheranno, infatti, sia Nico Gonzalez che Chico Conceicao. A destra, senza il portoghese e l’argentino, Motta potrebbe riproporre Weah, rientrante dal problema alla caviglia accusato prima della gara di Lipsia.

Insomma, tutto da rivedere in casa bianconera, in vista di una gara quella contro la Lazio molto complicata e delicata. La squadra di Baroni, al momento, conta 13 punti esattamente come la Juventus, e una vittoria sarebbe fondamentale per le ambizioni bianconere.