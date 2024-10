Juventus, escluse lesioni per Weston McKennie: salterà solo la Lazio

C’era ansia in casa Juventus per le condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense era atteso stamattina al JMedical per approfondire il problema muscolare che lo aveva costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale degli Stati Uniti e tornare a Torino.

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, l’allarme almeno quello più importante è rientrato. Gli esami hanno escluso lesioni alla coscia sinistra. Solo un affaticamento che comunque impedirà al texano di essere presente sabato sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, ma subito dopo McKennie sarà a disposizione di Thiago Motta.