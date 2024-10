Fabio Fognini, cancellazione definitiva: tutto stravolto

Fabio Fognini, clamoroso colpo di scena che lo coinvolge: stravolto tutto, arriva la notizia ufficiale, ecco cosa accadrà

Jannik Sinner ha chiuso domenica in trionfo il Masters 1000 di Shanghai. Una finale dominata contro Novak Djokovic a cui gli è stata negata la possibilità di conquistare il torneo numero 100 in carriera. Troppo forte l’altoatesino in questo momento storico, come ammesso dallo stesso Nole che di talenti se ne intende eccome.

E così Jannik ha concluso la spedizione cinese con il settimo titolo conquistato in questo 2024 da sogno: due Grandi Slam, tre Masters 1000 e due Atp 500 oltre ad aver avuto la certezza di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. Insomma, davvero le migliori attese in vista degli ultimi due appuntamenti importanti di questo 2024: le Finals e soprattutto la Coppa Davis, conquistata l’anno scorso con l’Italia, con Jannik a caccia di un clamoroso bis che sarebbe storico.

Terminata la campagna cinese, il tennis torna in Europa con gli ultimi appuntamenti stagionali. Tra questi il torneo di Almaty in Kazakistan che però non attira i grandi tennisti, anzi. Il cemento kazako, evidentemente, ha poco appeal per gli atleti tanto che nessun top 10 sarà presente in tabellone.

E forfait anche da parte di Bublik, Fils, Korda e l’azzurro Cobolli che hanno preferito un po’ di riposo in più per poi essere tirati a lucido nei prossimi appuntamenti.

Fognini, clamoroso colpo di scena: accadrà nel prossimo torneo

Non così Fabio Fognini che, invece, sarà presente nel tabellone principale. Il 37enne tennista italiano al Masters di Shanghai è stato eliminato ai 32esimi di finale per mano dello statunitense Paul in un match senza storia (6-3, 6-1). Da lì, sempre in Cina, la partecipazione al Challenger di Hangzhou in cui ha terminato la sua corsa agli ottavi di finale per mano di Tseng (6-1, 4-6, 1-6).

Attualmente nel Ranking ATP occupa la 76ma posizione e proverà – sfruttando anche una massiccia assenza di campioni sul cemento kazako – di poter andare il più avanti possibile e strappare qualche altro punto utile per la sua risalita in classifica. D’altronde al momento è Tiafoe il miglior tennista per ranking con Alejandro Tabilo seconda testa di serie davanti a Khachanov ed al ceco Machac che a Shanghai ha battuto nientemeno Carlos Alcaraz ai quarti mettendo quasi in difficoltà anche Jannik Sinner in semifinale (6-4, 7-5 il risultato finale).

Insomma, per Fognini non mancheranno ugualmente le insidie ma di certo dovrà sfruttare questa possibilità del tabellone principale per provare a regalarsi un finale di stagione con almeno un acuto degno di un tennista che ha il nono posto nel singolare ed il settino nel doppio come best ranking in carriera.