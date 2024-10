Hamilton-Ferrari, no al trasferimento: colpo di scena inatteso

Un annuncio che ha gelato i tifosi della Ferrari: è successo da poche ore, c’entra il trasferimento di Lewis Hamilton

Finalmente si avvicina il ritorno in pista per una Formula 1 che, dopo un mese di pausa, ripartirà dal GP di Austin. Grandissima l’attesa per Verstappen e Norris, in pieno duello per il titolo Mondiale con l’olandese avanti di 52 punti.

Chi invece proverà a regalare ai tifosi della Mercedes le ultime soddisfazioni prima di fare le valigie e volare in Italia è Lewis Hamilton. L’inglese, dopo i grandi successi con le ‘Frecce d’Argento’, ha scelto la Ferrari come suo prossimo team. Dal 2025 al 2028 Hamilton sarà alla guida delle Rossa con l’obiettivo di riportarla alla conquista del Mondiale a quasi venti anni dal trionfo di Kimi Raikkonen nel 2007.

Ad ogni modo il rumorosissimo trasferimento annunciato lo scorso febbraio non ha convinto proprio tutti. Nelle scorse ore sono arrivate dichiarazioni davvero forti che riguardo proprio Lewis Hamilton ed il suo trasferimento in Ferrari. Un no secco che lascia perplessi i tifosi della ‘Rossa’, quello pronunciato da un personaggio che la Ferrari stessa la conosce benissimo.

Hamilton alla Ferrari, c’è chi dice no

Il 2025 sarà l’anno di Lewis Hamilton in Ferrari. Un’accoppiata da sogno con Charles Leclerc che già fa impazzire i tifosi del Cavallino Rampante. Un trasferimento quello del sette volte campione del mondo che non convince Mattia Binotto che ha detto la sua sullo storico trasferimento.

Il capo del progetto Audi in F1 ed ex Team Principal Ferrari è intervenuto sul Corriere della Sera parlando proprio della scuderia italiana e della scelta di puntare sul quasi 40enne Lewis, in una stagione che dovrà necessariamente essere quella del riscatto per Ferrari.

Binotto si è espresso negativamente sulla decisione del team di puntare sul campione britannico: “Lui ha fatto benissimo ad andare, certo. Ma io non lo avrei preso in Ferrari“. A perderci, secondo Binotto, potrebbe essere proprio la Scuderia di Maranello e non il talento di Stevenage: “Se il talento è Leclerc, è lui che devi accompagnare all’obiettivo. Avevano puntato su altri piloti”.

Una critica che non avrà certamente fatto piacere ai tifosi della Ferrari che in realtà non vedono l’ora di vedere Hamilton vestirsi di rosso tra una manciata di mesi. E la curiosità per vederlo spalla a spalla con Leclerc non può far altro che incrementare le ambizioni della Scuderia di Maranello che, per il 2025, si aspetta grandi cose dal sette volte campione del mondo e dal ‘Predestinato’.