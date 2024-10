Juve, udienza preliminare su plusvalenze il 5 dicembre a Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Il gup Anna Maria Gavoni ha fissato il prossimo 5 dicembre al tribunale di Roma la prima udienza preliminare a carico di alcuni ex manager della Juventus coinvolti nel caso delle plusvalenze e della cosiddetta “manovra stipendi”. Tra gli otto imputati (più la società) figurano l’ex presidente del club bianconero Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. È quanto si legge nell’atto consultato da Radiocor.La trasmissione dell’indagine a Roma era stata decisa dalla Cassazione che aveva dichiarato l’incompetenza territoriale di Torino, ordinando lo spostamento del fascicolo nella Capitale. La richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Roma per gli ex vertici della società risale allo scorso 17 luglio. Tra le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, ci sono aggiotaggio, false fatturazioni e ostacolo alla vigilanza.