Lazio, Lotito: “Greenwood? I mercenari ci sono bastati. Il rinnovo di Pedro e la Juve…”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nella giornata di ieri, è stato protagonista in una lezione di diritto privato presso l’Università LUISS. Queste le sue dichiarazioni: “La differenza tra questa squadra e l’altra è che questa è una squadra vera che ha fame, determinazione, voglia di sacrificarsi. Quando si crea una squadra che sta bene insieme e ha una sana competizione tra di loro, senza prime donne, questo succede. Io ho allestito una squadra per poter competere alla pari con tutti. In questo momento la squadra è cosciente dei propri mezzi e se mantiene questo rendimento darà grandi soddisfazioni ai suoi tifosi”

“Greenwood rimpianto? No, assolutamente no. Uno che non accetta di venire alla Lazio, non può essere un rimpianto. Sta al Marsiglia, sta bene lì. Ha fatto una scelta, va bene così. Noi non accettiamo mercenari, vogliamo solo persone che vogliono la Lazio. I mercenari ci sono bastati. Rinnovo di Pedro? Dopo questa stagione vedremo quello che vuole fare nella vita. Pareggio per Juve-Lazio? Non firmo nulla, io accolgo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo”.