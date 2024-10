Milan, Chukwueze torna infortunato: condizioni da valutare

La Nigeria, come noto dopo gli eventi degli ultimi giorni, non giocherà la partita di ritorno del suo girone di qualificazione contro la Libia a Bengasi. La gara era in programma questa sera, ma la situazione che ha costretto la Nigeria a rimanere bloccata in aeroporto una notte intera ha costretto le “Super Eagles” a boicottare la gara. Un impegno in meno per i tanti volti noti della Nazionale nigeriana, non per l’esterno del Milan Samuel Chukwueze che alla gara non avrebbe comunque preso parte.

Il nigeriano infatti nelle prossime ore farà ritorno a Milano dopo la sosta per le Nazionali. Ma lo farà con una spiacevole novità. Infatti, al termine della sfida di andata contro la Libia, Chukwueze avrebbe risentito di un problema fisico, i cui dettagli e l’entità sono ancora tutti da scoprire. Al suo rientro in Italia, Samuel svolgerà esami per approfondire e valutare la situazione e l’entità di questo stop forzato. Un problema in più per Fonseca che dovrà valutare bene come gestire le forze a disposizione, giacché Christian Pulisic, pur non infortunato, è tornato particolarmente affaticato dagli impegni con Nazionale USA.