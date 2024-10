La CAF apre un’indagine sulla situazione della Nigeria in Libia

La Confederazione Africana ha aperto un’indagine sulla situazione che ha visto la Nigeria rimanere bloccata all’Aeroporto Al-Abraq in Libia da ieri notte. La Nazionale nigeriana è rimasta 12 ore in aeroporto senza cibo e acqua dopo il dirottamento dell’aereo diretto a Bengasi, sede della gara tra Libia e Nigeria in programma domani.

La gara, dopo questo episodio, non si giocherà. A seguito della vicenda, i giocatori della Nigeria hanno annunciato che non scenderanno in campo. Per questo motivo, la CAF ha annunciato che indagherà sui fatti e su coloro che col loro comportamento hanno ostruito l’arrivo della Nigeria in Libia sul luogo della gara.