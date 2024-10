Napoli, la centralità di Di Lorenzo: capitano per una sera con l’Italia e punto fermo di Conte

Utilizzato sia da terzino che da braccetto, Giovanni Di Lorenzo, è uno dei punti fermi dell’Italia di Luciano Spalletti: due gol ieri nel 4-1 azzurro al Bluenergy Stadium contro Israele, prima di testa e poi con una rasoiata di destro. Un’ottima prestazione che certifica la crescita del capitano del Napoli che, come sottolineato da Opta Paolo, “Dal suo primo gol in maglia azzurra (8 settembre 2021 vs Lituania), Giovanni Di Lorenzo è il difensore che ha realizzato il maggior numero di reti con l’Italia (quattro, segue Dimarco con tre). Leader”.

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa. “Questo è perché ho insistito tanto nello sceglierlo, perché questo è il suo valore. Un giocatore super forte come lui ti porta a metterlo in campo anche quando hai il dubbio. Sa far tutto ed è di livello top. Lo arretri e ti fa doppietta e poi è un vero professionista. Noi dobbiamo andare dietro questa teoria sapendo riconosce coloro che sono giocatori seri. La troppa qualità a volte confina con la presunzione invece devi sempre rimanere umile nel fare le cose”.