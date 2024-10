River Plate, Mastantuono la nuova stella pronta ad esplodere

Nato ad Azul il 14 Agosto 2007, Franco Mastantuono è l’ultimo gioiello del River Plate. Il Zurdo ha impressionato tutti negli ultimi mesi diventando anche il più giovane marcatore della storia dei Millonarios. 45 milioni di clausola rescissoria e un talento sconfinato che fanno di Mastantuono uno dei giocatori più desiderati anche in Europa.

River Plate, ecco Mastantuono

Piede sinistro ed una classe cristallina. 1.86 per 71 kg. Una struttura fisica importante per un giocatore già centrale nel River Plate non ancora maggiorenne. Più trequartista che esterno o attaccante. Mastantuono preferisce infatti calpestare la zona centrale del campo. Zona nella quale da il meglio di se. Lanciato nel grande calcio da Martin Demichelis ha saputo ringraziarlo al meglio. Decidendo con il suo primo gol in Liga Profesional l’ultima gara del tecnico ai Millonarios. Un talento quello di Mastantuono esploso al Mas Monumental dopo gli ultimi grandi crack, Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Diventati entrambi Campioni del Mondo nel 2022. E Claudio Echeverri talento assoluto già acquistato dal Manchester City e attuale compagno di squadra del Masto! La stra sembra oramai tracciata anche per “El Zurdo” con Mastantuono pronto a diventare pezzo pregiato delle prossime sessioni di calciomercato…