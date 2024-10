Sinner UFFICIALE, spiazza tutti: cifra senza senso

Jannik Sinner spiazza ancora una volta tutti: cifra mostruosa per lui, adesso è ufficiale. Il numero uno al mondo sempre più ricco!

Jannik Sinner campione di tennis e di incassi. La seconda cosa è una diretta conseguenza della prima, in quanto, i trofei non portano solo gloria e riconoscimenti personali ma anche denaro, tanto denaro. E così, grazie al trionfo a Shanghai, l’ennesimo stagionale per l’altoatesino, giunto in finale contro Djokovic nella mattinata (italiana) di domenica, intasca una cifra considerevole arricchendo ancora di più il suo conto in banca.

Non solo la soddisfazione di un nuovo successo, dunque, per Jannik Sinner. La cifra che andrà a prendere dopo il primo posto nel torneo cinese è di quelle da capogiro. I numeri sono stati svelati nelle ultime ore e fanno strabuzzare gli occhi. Sicuramente uno come Jannik a tutto pensa tranne al denaro vinto quando si tratta di competere nel suo sport, ma intanto anche quello fa parte del pacchetto vittorie.

Sinner, cifra assurda: incasso da record, i numeri

Il numero uno al mondo, infatti, ha incassato un montepremi da 1,1 milioni di dollari grazie alla vittoria di Shanghai. Sarebbero al cambio circa 1 milione di euro. E non è finita qui, perché tale cifra va ad aggiungersi alle altre già ricevute in una stagione per lui da record.

Il montepremi totale del 2024, infatti, sale a circa 11,7 milioni di euro e quello in carriera a 27,1 milioni! Cifre davvero altissime, da vero numero uno al mondo che fanno capire la grandezza dell’astro nascente del tennis, sempre più in vetta al ranking ATP. Già, a proposito di essa, anche qui i numeri di Sinner sono in continua crescita.

Grazie alla vittoria cinese, il tennista di San Candido ha conquistato altri 1000 punti da aggiungere a quelli che già aveva in classifica, rafforzando la vetta del ranking e dando diversi punti ai suoi inseguitori. Ora ha 11,920 punti, quasi 5000 in più di Carlos Alcaraz che lo insegue con molto distacco al secondo posto. In questo modo Sinner si è garantito di chiudere quasi sicuramente l’anno al primo posto e ripartire da numero uno nel 2025.

Una stagione davvero trionfale per lui sul quale però pende la brutta vicenda giudiziaria del caso doping che nelle prossime settimane sarà esaminato con cura. L’incubo è dietro l’angolo, nella speranza che non ci siano conseguenze e venga dimostrata l’innocenza dell’azzurro.