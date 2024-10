Juventus, vincere aiuta a vincere. E attenzione ai soliti errori

La sosta avrà fatto bene alla Juventus? Dopo il pareggio deludente contro il Cagliari, il club bianconero sarà atteso dall’importante big match contro la Lazio di Marco Baroni. Una Lazio che non dovrà essere sottovalutata, perché si sta comportando bene e sta proponendo un bel gioco. Quello che spera di rivedere presto Thiago Motta, che ha usufruito di questa sosta per lavorare soprattutto sulla testa dei propri calciatori.

Vincere aiuta a vincere

Da un carattere che deve essere diverso a una maggiore attenzione in campo, fino ad arrivare alla tecnica che bisognerà affinarla. Sono tanti gli accorgimenti che i bianconeri dovranno fare per tornare a vincere, a partire dalla gara di sabato in cui Motta si aspetta risposte importanti dopo l’ultima frenata prima della sosta. Vincere aiuta a vincere, questo è il primo diktat.